Juventus: Scanavino, sponsor entro la fine della stagione

"Siamo in trattiva con diversi brand e società con interesse di visibilità internazionale, consideriamo di arrivare a un accordo entro la fine di questa stagione: nel frattempo abbiamo pensato di dare visibilità a Save the Children e qualche settimana fa abbiamo chiuso con sponsor di manica Azimut": l'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, risponde così alle questioni legate allo sponsor durante l'assemblea degli azionisti allo Stadium. "Si è parlato di un nuovo stadio per ospitare le gare casalinghe della Next Gen e delle Women - aggiunge durante il suo intervento in risposta alle domande poste dagli azionisti - e abbiamo iniziato una serie di studi per valutare una futura costruzione: non avverrà nel breve, pensiamo al percorso di risanamento della società".