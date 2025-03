Juventus, sospiro di sollievo: Andrea Cambiaso senza lesioni dopo l'infortunio

La Juventus tira un sospiro di sollievo, Andrea Cambiaso non si è procurato nessuna lesione. Gli esami al J Medical, infatti, hanno escluso problematiche gravi alla caviglia dopo l'infortunio accusato durante il secondo tempo della sfida contro la Fiorentina.

Il bianconero risponderà alla chiamata in Nazionale da parte del commissario tecnico Luciano Spalletti e verrà rivalutato dallo staff medico azzurro in vista delle due sfide di Nations League contro la Germania in programma il 20 e il 23 marzo tra Milano e Dortmund.