Retegui fuori per infortunio: Spalletti spera nel recupero per Atalanta

"Retegui lo abbiamo rimandato a casa perché non ce l'avrebbe fatta, ma si spera che recuperi per la partita di campionato dell'Atalanta. Non ha il problema ben definito ma ha un affaticamento, come abbiamo sempre fatto nel dubbio li mandiamo a casa". Lo ha detto il ct dell'Italia Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Germania in Nations League.

"Per il momento non chiamo nessuno ma voglio vedere come va la prima sfida, valuteremo in base al recupero di Zaccagni e di Cambiaso se servirà una prima o una seconda punta, c'è il rischio siano disponibili solo per la seconda gara. Se devo chiamare una prima punta chiamerò Piccoli, se chiamerò una seconda punta sarà Baldanzi".