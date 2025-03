Neve a Sun Valley: cancellate le prove di discesa della Coppa del mondo di sci

Continua a nevicare a Sun Valley, in Idaho, e la troppa neve sulla pista ha costretto gli organizzatore delle finali della Coppa del mondo di sci inizialmente a posticipare e poi a cancellare le prove cronometrate di discesa sia maschili che femminili previste per oggi, in vista della gara di sabato.

Il discorso riguarda anche l'Italia, perché Federica Brignone, già certa della conquista della sfera di cristallo, la Coppa generale, è in lizza anche per la coppa di specialità, con 16 punti di vantaggio sull'austriaca Cornelia Huetter e 34 su Sofia Goggia.

Ma dopo la cancellazione delle prove decisa oggi, o verrà disputata la prova di domani o le gare di sabato saranno cancellate. A quel punto Federica Brignone vincerebbe la Coppa di discesa senza gareggiare.