Juventus: Vlahovic si allena a parte ma con la Roma ci sarà

La Juventus prosegue la preparazione in vista dell'ultimo impegno del 2023, con la sfida contro la Roma sabato alle 20.45 allo Stadium. All'allenamento odierno alla Continassa, però, non ha preso parte Dusan Vlahovic: l'attaccante, infatti, ha subito una botta al piede e ha svolto un programma personalizzato. In ogni caso, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e il serbo dovrebbe esserci contro i giallorossi. Anche Manuel Locatelli e Federico Chiesa cercano di rientrare per l'ultima uscita del 2023 e hanno ripreso i primi lavori con i compagni con l'obiettivo di tornare a disposizione.