La Fiorentina soffre, poi dilaga in casa del San Gallo

Fiorentina a punteggio pieno dopo il secondo turno di Conference League grazie al successo per 4-2 sul terreno del San Gallo. Partita inizialmente sofferta dai viola, che hanno subito il pressing e l'aggressività degli svizzeri, andati al riposo in vantaggio per 1-0 grazia alla rete di Mambimbi, favorita da un errore in disimpegno di Martinez Quarta. Nella ripresa i cambi di Palladino hanno però ribaltato il match, con le reti dello stesso Quarta (5') e la doppietta di Ikoné (9' e 25'). Tra le due reti del francese, Gortler aveva momentaneamente riacciuffato il pari (17') con un cross che ha sorpreso Terracciano. Al 3' di recupero Gosens ha messo la vittoria della Fiorentina al sicuro.