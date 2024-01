Lakers-Clippers, LeBron decisivo nel derby NBA

Dopo quattro sconfitte consecutive, i Los Angeles Lakers hanno ritrovato la vittoria nel derby con i Los Angeles Clippers (106-103). La partita è stata ricca di suspense, con Norman Powell che ha mancato il canestro dei supplementari alla sirena. LeBron James è stato ancora una volta decisivo, a 39 anni, con 25 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. I Lakers restano decimi nella classifica occidentale (18 vittorie-19 sconfitte) e i Clippers quarti. I San Antonio Spurs sono stati molto vicini a sconfiggere i Cleveland Cavaliers negli ultimi secondi, ma hanno perso di due punti (117-115). Sotto di 16 punti nell'ultimo periodo, i texani hanno affidato a Victor Wembanyama la risalita, interrottasi nel finale sull'errore di Jeremy Sochan. Dallas e la sua coppia di stelle Luka Doncic/Kyrie Irving hanno battuto Minnesota, leader della Western Conference, (115-108) al termine di un intenso finale. Doncic (34 punti, 6 rimbalzi, 8 assist) ha potuto contare nell'ultimo periodo su un immenso Irving (35 punti), autore di due fondamentali tiri da 3 a fine partita per resistere ad Anthony Edwards (36 punti). I Wolves mantengono il comando a ovest (25 vittorie-10 sconfitte), i Mavericks sono sesti (22-15). La miglior performance della serata l'ha realizzata Mikal Bridges con 42 punti, ma non è bastata ai Brooklyn Nets, battuti in casa da Anfernee Simons (38 punti) e Portland (134-127). (ANSA-AFP).