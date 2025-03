Lakers sconfitti dai Bucks nonostante i 45 punti di Luka Doncic

Non sono bastati ai Los Angeles Lakers i 45 punti di Luka Doncic per uscire indenne dal confronto con Milwaukee che ha vinto in casa 126-106. Ancora privi di LeBron James, fuori per un infortunio all'inguine dalla scorsa settimana, i Lakers hanno visto all'opera lo sloveno. Ma i Lakers, senza il "Re", hanno mostrato la loro mancanza di profondità contro una squadra potente come i Bucks. Giannis Antetokounmpo (24 punti, 12 rimbalzi, 9 assist), Damian Lillard (22 punti, 6 rimbalzi, 10 assist), Brook Lopez (23 punti) e Kevin Porter Jr. (22 punti) hanno contribuito al successo di Milwaukee. I Lakers sono ora quarti a Ovest (40-24) ed ora affronteranno la trasferta a Denver, terza, dove dovranno continuare a fare a meno di LeBron James contro Nikola Jokic.

Alla vigilia del suo 37mo compleanno, il fenomeno dei Golden State Warriors Stephen Curry ha infranto una barriera senza precedenti segnando la tripla numero 4.000 nella NBA contro Sacramento, nella 1.013a partita della sua carriera (una media di quasi 4 triple a partita). Curry, già il migliore della storia in questo ambito, ha iniziato la partita con 3.998 canestri da lunga distanza. Il suo 4.000 è arrivato a 8'17" dalla fine del terzo quarto. In questa classifica Curry supera la guardia dei Los Angeles Clippers James Harden (3.127) e l'ex guardia di Milwaukee, Seattle, Boston e Miami Ray Allen (2.973).

I Washington Wizards sono riusciti a sorprendere i Detroit Pistons al termine della partita giocata in casa (129-125) grazie in particolare al loro centro francese Alexandre Sarr, capocannoniere con 19 punti.