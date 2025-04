Lazio-Bodo/Glimt: Marco Baroni punta tutto sulla squadra per il ritorno di Europa League

"Ho tanta fiducia nella mia squadra e so che si spenderà anche domani, nonostante siamo alla 46esima partita. Confido molto nella mia squadra, è la partita più importante, lo sappiamo ma non dobbiamo giocare con l'ansia, ma dare tutto senza risparmi e senza rimorsi". Lo dice Marco Baroni, tecnico della Lazio, alla vigilia della sfida di ritorno di Europa League contro il Bodo/Glimt.

"La partita d'andata - dice il tecnico, a proposito dello 0-2 della settimana scorsa - ci ha insegnato che abbiamo di fronte una buona squadra e che occorrerà una partita diversa. Non posso dare la responsabilità solo al campo perché sarei un cercatore di alibi. Non decido io su quale terreno giocare, ma sicuramente porta un grande vantaggio alla squadra abituata a giocare su quella superficie".

Il tecnico laziale, poi, sottolinea come "la squadra sta bene, dopo il derby era dispiaciuta perché sentiva di aver meritato. Domani voglio una squadra concentrata, non dobbiamo pensare all'obiettivo finale. Queste sono partite in cui bisogna dare tutto e il resto lo farà il nostro pubblico". Infine, sulla possibilità di vedere Dia e Castellanos insieme Baroni ammette che "è una soluzione: Taty sta recuperando e sicuramente domani giocherà. Tavares sta bene, lavorerà con la squadra e valuteremo insieme. Loro hanno grande mobilità, specialmente nella zona di rifinitura, dovremo essere bravi a togliergli spazio. Dovremo fare una partita di voglia, contro un avversario importante", conclude.