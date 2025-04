Lazio esprime vicinanza all'arbitro aggredito prima dei quarti di finale contro il Bodo

"Ciao Diego, siamo tutti qui in ritiro in Norvegia per la partita di domani sera: noi giocatori, lo staff e tutta la società siamo al tuo fianco!". Alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Europa League in Norvegia contro il Bodo, i giocatori della Lazio hanno inviato via social un messaggio di vicinanza all'arbitro 19enne aggredito nel catanese. "Mi raccomando, non mollare e torna presto in campo: sarà questa - aggiungono i biancocelesti - la risposta migliore a chi ha commesso quel gesto ignobile che tutta Italia ha visto con sgomento. Forza Diego! Tutta la Lazio ti è vicina, così come l'intero mondo arbitrale, componente preziosissima e fondamentale per tutto il movimento calcistico".