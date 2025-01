Lazio pronta per la sfida decisiva in Europa League contro la Real Sociedad

"Questo per noi è un passaggio importante perché ci permetterebbe di trovare la qualificazione anticipatamente. Una gara bellissima, contro un avversario forte, solido, con personalità. Non è un caso che sia la seconda miglior difesa nei primi 5 campionati d'Europa. Noi dovremo affrontare la partita come se non ci fosse un domani, si gioca per vincere e proprio per questo occorrerà una grande prestazione, da Lazio". Così il tecnico della Lazio, Marco Baroni, alla vigilia della sfida di Europa League con la Real Sociedad, gara che potrebbe regalare la qualificazione al turno successivo.

Il tecnico ammette come l'intenzione della società sia quella di "rimanere protagonisti in tutte le competizioni, la squadra ha le energie per farlo. Abbiamo opportunità davanti che non possiamo lasciare. L'Europa League è straordinaria, una manifestazione in cui tutti vogliono giocare".

Sul mercato, infine, Baroni sottolinea come "faremo qualcosa ma bisogna farlo con giocatori di prospettiva. Siamo appena partiti con questo rinnovamento e chi arriva a far parte di questa squadra dovrà essere, grande energia e prospettiva. So che dietro siamo corti, ma ho massima fiducia nella squadra. Abbiamo soluzioni interne per sopperire, non faccio nomi perché ora la mia attenzione è rivolta ad alzare il livello prestativo della squadra", conclude.