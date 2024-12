LeBron James sul ritiro: "Potrei giocare ancora 5-7 anni, ma non voglio"

Nel giorno del suo 40esimo compleanno, LeBron James, il miglior realizzatore nella storia della Nba ha parlato con i media, e rispondendo a una domanda su quanto ancora sarebbe in grado di andare avanti, ha dato una risposta sorprendente. "Quando mi ritirerò non sarà perché non sarò più in grado di giocare ad alto livello. A essere onesti, se davvero lo volessi, potrei continuare probabilmente per altri 5-7 anni. Se davvero lo volessi. Ma non è una cosa che voglio fare".

Alla sua 22^ stagione in carriera, record ogni epoca condiviso con Vince Carter, James è ancora in grado di mettere assieme 23.5 punti, 8 rimbalzi e 9 assist di media sfiorando il 50% al tiro, e i suoi Lakers nonostante vari momenti di alti e bassi hanno un record di 18-13 e sono in corsa per un piazzamento nella Western Conference, a pari record con i Denver Nuggets sesti e a una gara di distanza dal quarto posto occupato da Dallas.

Anche James, però, è consapevole che le possibilità di vincere il quinto titolo quest'anno non sono così elevate: "In questo momento siamo una buonissima squadra e abbiamo la possibilità di competere con chiunque. Ma siamo al massimo livello? Possiamo vincere il titolo ora come ora? No, non credo. Ma è un bene perché significa che abbiamo ancora tanti margini di miglioramento. Ma non credo che sarà questo a determinare quanto ancora rimarrò in campo, perché non cambierebbe la mia carriera in un senso o nell'altro".

James ha anche ribadito che la sua volontà è quella di rimanere a Los Angeles ritirandosi da Laker. "Quello è il piano, mi piacerebbe finire la carriera qui. Sono venuto a Los Angeles per giocare l'ultima parte della mia carriera qui. Ma non sono stupido, conosco il business della pallacanestro. Ma credo che il mio rapporto con questa organizzazione parli da solo e spero di non andare da nessun'altra parte prima che la mia carriera sia finita".

Quando invece gli è stato chiesto se ci sarà la possibilità di un suo ripensamento e di un ritorno dopo essersi ritirato (alla Michel Jordan, per intenderci), ha escluso categoricamente ogni possibilità di questo scenario: "Sono assolutamente certo che il gioco mi mancherà quando mi ritirerò, ma non tornerò indietro. Questo non succederà".