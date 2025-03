Lewis Hamilton conquista la pole position nella gara sprint in Cina con Ferrari

"Non mi aspettavo questo risultato, ma sono felice e orgoglioso. L'ultima gara è stata un disastro per noi, ma sapevamo di avere più prestazione. Amo questa pista, la macchina ha preso vita fin dal primo giro". Così Lewis Hamilton dopo aver ottenuto, al volante della Ferrari, la pole position nelle qualifiche della gara sprint di domani in Cina. "Abbiamo fatto degli ottimi cambiamenti con il team che ha fatto un lavoro fantastico in questi giorni - dice ancora il britannico -. Sono un po' scioccato, non posso credere che abbiamo fatto la pole, anche se è solo una gara Sprint. C'è tanto da fare in vista delle qualifiche di domani".