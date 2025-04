Lionel Messi trascina l'Inter Miami in semifinale della Concacaf Champions Cup

Lionel Messi ha segnato una doppietta e l'Inter Miami ha rimontato da uno svantaggio complessivo di 2-0, sconfiggendo il Los Angeles FC per 3-1 e conquistando un posto in semifinale della Concacaf Champions Cup. L'argentino si è dimostrato ancora una volta decisivo in quello che è stato un incontro frenetico e divertente, suggellando una vittoria complessiva per 3-2 su rigore a sei minuti dalla fine dei tempi regolamentari, dopo che aveva riaperto il match con un sinistro spettacolare sul palo lontano dai 20 metri al 35'.

L'ex stella del Barcellona ha dato l'esempio ai compagni, lottando su ogni pallone. Una prestazione che ha portato il suo allenatore ed ex compagno di squadra dell'Argentina e del Barcellona, Javier Mascherano, a descrivere l'attaccante come "l'anima" della squadra. "Lui ha già dimostrato tutto nel calcio, è il più grande della storia e continua a essere un esempio di agonismo - ha detto Mascherano - Fino all'ultimo giorno in cui giocherà in campo, vorrà vincere e farà l'impossibile per vincere. E non si tratta solo di volerlo, bisogna anche essere in grado di farlo, e lui ha questa capacità".