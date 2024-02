Liverpool esaudisce sogno Eriksson, in panchina per un giorno

Pochi giorni dopo aver annunciato di avere un tumore inoperabile al cervello, Sven-Goran Eriksson aveva manifestato il rammarico di non aver mai allenato il Liverpool, dichiarandosi tifoso del club inglese. Ora i Reds hanno deciso di esaudire il suo desiderio ed il tecnico svedese sarà in panchina per la partita di beneficienza che le 'Legende' del club giocheranno contro quelle dell'Ajax, ad Anfield, il 23 marzo. L'ex Ct dell'Inghilterra si unirà a una panchina di grandi giocatori dei Reds, tra cui Ian Rush, John Barnes e John Aldridge, per l'annuale partita di beneficenza della LFC Foundation.