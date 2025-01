Liverpool-Manchester United: la sfida di Premier League si gioca nonostante le nevicate

La sfida di Premier League tra il Liverpool e Manchester United ad Anfield in programma questo pomeriggio ad Anfield Road si giocherà nonostante le forti nevicate che hanno colpito il nord-ovest dell'Inghilterra e che hanno causato disagi alla circolazione.

Il Liverpool di Arne Slot può guadagnare otto punti in testa alla classifica con una vittoria su uno United in difficoltà, che ha perso le ultime quattro partite in tutte le competizioni. Dopo due incontri di sicurezza tra i club e le autorità locali, la partita è stata autorizzata. "La partita di oggi contro il Manchester United si svolgerà come previsto", ha dichiarato il Liverpool in un comunicato. "Due riunioni di sicurezza si sono tenute in precedenza per valutare le condizioni meteorologiche e di viaggio. "Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a far sì che la partita si svolgesse oggi. Chi si reca ad Anfield è pregato di prestare la massima attenzione. Non vediamo l'ora di vedervi lì".

Le forti nevicate della notte hanno portato alla chiusura degli aeroporti di Liverpool e Manchester. Anche la rete ferroviaria ha subito disagi per i tifosi: i treni da e per la stazione principale di Lime Street di Liverpool sono stati cancellati fino a mezzogiorno.