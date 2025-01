Lorenzo Santolino trionfa nella terza tappa del rally Dakar in Arabia Saudita

Lo spagnolo Lorenzo Santolino ha vinto in moto la terza tappa del rally Dakar in Arabia Saudita, categoria che resta dominata da Daniel Sanders nella classifica generale. In sella alla sua Sherco, il motociclista 37enne ha conquistato la prima vittoria di tappa, in sette partecipazioni, al prestigioso rally-raid. Ha percorso la speciale di 327 km tra Bisha e Al Henakiyah in 3 ore 44'34", su un percorso accorciato di un quarto dagli organizzatori a causa del rischio di pioggia nella regione. Il podio delle due ruote è completato dagli americani Ricky Brabec e Skyler Howes (Honda), staccati di 4 minuti. Nella classifica generale provvisoria, l'australiano Sanders (KTM) mantiene il comando grazie alle sue tre vittorie di tappa consecutive, seguito da Skyler Howes e dal botswanano Ross Branch (Hero).

Tra le quattro ruote il successo é andato alla Toyota condotta dal sudafricano Saood Variawa che, a 19 anni, é così diventato il più giovane vincitore di una tappa automobilistica nella storia della Dakar. La classifica generale é guidata da un altro sudafricano: Henk Lategan (Toyota) precede di 7'17" il qatarino Nasser Al Attiyah (Dacia) e di 9'34" lo svedese Mattias Ekstroem (Ford).