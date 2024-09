Louis Vuitton Cup: Alinghi punta al salto di qualità

Alinghi Red Bull Racing punta al salto di qualità in vista della ripresa delle regate in programma da sabato 14 settembre per le semifinali della Louis Vuitton Cup. Sebbene ci siano stati alti e bassi nelle prime due settimane di regate, il team ha mostrato miglioramenti costanti e concreti durante tutta la fase dei Round Robin. "Eravamo un po' in difficoltà durante il primo Round Robin, ma siamo riusciti a riprenderci e non abbiamo mai smesso di credere nelle nostre potenzialità", ha dichiarato lo skipper Arnaud Psarofaghis, che è fiducioso sul fatto che il team sia in crescita. "Siamo rimasti tutti concentrati e abbiamo lavorato per l'obiettivo e in questo modo siamo riusciti a raggiungere il primo traguardo". Durante la pausa tra la fine dei Round Robin e l'inizio delle semifinali, il team svizzero ha utilizzato il tempo per analizzare i dati sulle prestazioni, regolare il setup della barca e pianificare la strategia per la fase successiva. L'affidabilità delle attrezzature è un fattore cruciale nel mondo high-tech degli AC75, e finora la BoatOne ha soddisfatto le aspettative. In questa pausa, i team sono autorizzati a fare modifiche alle barche per ottenere miglioramenti nelle prestazioni. "Stiamo lavorando sulla alla barca, i risultati saranno evidenti la prossima volta che uscirà dal capannone," ha detto Psarofaghis. "Ogni piccolo dettaglio può essere migliorato, sia sopra che sotto la linea di galleggiamento e anche all'interno dello scafo." Domani, Ineos Britannia, prima classificata nei Round Robin, eserciterà il diritto di scelta del suo avversario per le semifinali. Psarofaghis afferma che Alinghi Red Bull Racing sarà pronta per qualsiasi esito. "Per noi non ha davvero importanza chi sarà il nostro avversario. L'obiettivo sarà andare sul campo di regata, continuare a migliorare e vincere ogni prova per arrivare alla finale della Louis Vuitton Cup". Le semifinali della Louis Vuitton Cup inizieranno sabato 14 settembre alle 14:00, con due regate in programma per ciascuna coppia di avversari.