Louis Vuitton Cup: Luna Rossa perde con American Magic,ora è 4-1

Luna Rossa è stata battuta da American Magic nella quinta regata della semifinale della Louis Vuitton Cup e conduce ora 4-1 nella serie al meglio delle nove prove. A Barcellona, in una giornata segnata dalla scarsità di vento, la barca italiana ha mancato la prima occasione di chiudere la partita sul 5-0 e qualificarsi per la finale, ma nel pomeriggio è in programma un'altra sfida con gli americani. Anche nell'altra semifinale, Ineos Britannia è stata battuta per la prima volta da Alinghi e conduce per 4-1.