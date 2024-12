Lucia Dalmasso trionfa a Yanqing, Bormolini e Felicetti sul podio maschile

Lucia Dalmasso vince al femminile, mentre Maurizio Bormolini è secondo e Mirko Felicetti terzo al maschile nel gigante di snowboard parallelo di Yanqing (Cina). Gli azzurri continuano a essere protagonisti, segnando il terzo successo in altrettante giornate di gara della stagione.

Dopo il successo di Coratti e Bormolini a Mylin, oggi è stata Lucia Dalmasso a far risuonare l'Inno di Mameli in Cina. La bellunese delle Fiamme Gialle ha conquistato la sua seconda vittoria in carriera, dopo quella di Scuol. Partita quarta nel turno preliminare, ha superato la giapponese Takeuchi, la compagna Jasmin Coratti e Tsubaki Miki, per vincere in finale contro l'austriaca Sabine Payer. Il totale dei podi per la veneta sale a sei, di cui quattro in gigante.

Il team azzurro festeggia anche il settimo posto di Elisa Caffont, eliminata nei quarti contro Miki, poi terza nella small final. Per la seconda gara consecutiva, due azzurri salgono sul podio maschile. Un errore nel tracciato ha impedito a Bormolini di vincere contro lo sloveno Tim Mastnak, ma il secondo posto lo mantiene su un podio che ritrova anche Felicetti, vincente contro l'austriaco Andreas Prommegger nella small final.

Per Bormolini, il cammino è iniziato superando Daniele Bagozza agli ottavi, poi il coreano Lee nei quarti e Prommegger in semifinale. Felicetti ha vinto nel primo turno contro l'altro coreano Lee e nei quarti contro Aaron March. Edwin Coratti si è fermato agli ottavi, mentre Roland Fischnaller non si è qualificato.

Domani, la tappa di Yanqing si conclude con un duplice slalom parallelo, con la fase finale in programma alle 6:30 italiane.