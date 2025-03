Luciano Spalletti analizza la sconfitta contro la Germania a Milano

"In alcuni momenti non siamo stati nel ritmo della partita, mentre loro sono stati molto costanti". E' l'analisi a caldo di Luciano Spalletti, dopo la sconfitta a Milano con la Germania. "Loro - ha detto il ct, a RaiSport - hanno fatto un paio di scelte che abbiamo pagato troppo caro per lo sviluppo della partita".

"Su una palla da meta' campo hanno trovato l'uomo libero dentro, c'e' un po' di differenza di statura ha concluso Spalletti - Soffriamo sui calci piazzati? Lo sanno tutti, ma andiamo oltre altrimenti entra la psicosi". Ora il ct azzurro pensa al ritorno: "Andremo li' a giocarci la partita, ne sono convintissimo. Valuteremo poi se avevo ragione o no.."