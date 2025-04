Luciano Spalletti e Carmine Nunziata: Intesa per Europei Under 21 e Mondiali 2026

"C'e grande intesa con Luciano Spalletti, che ha sempre una grande attenzione verso i giovani. Prossimamente parleremo per valutare un po' la situazione dei singoli e vedremo, date le rispettive necessità, come trovare una soluzione. Avremo una rosa forte". Lo ha detto il tecnico della nazionale Under 21, Carmine Nunziata, in un'intervista all'ANSA in vista degli Europei di giugno, un torneo che sarà concomitante con gli impegni della nazionale maggiore a inizio del mese per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

"Noi faremo un pre raduno dal 27 al 31 maggio, appena dopo la fine del campionato, poi il raduno comincerà dal 2 giugno con i giocatori convocati per il torneo" ha spiegato l'allenatore degli azzurrini, che si è detto anche fiducioso di avere il sostegno dei club. "Le società con noi sono state sempre molto disponibili, da quelle di serie A, di serie B e fino alla Lega Pro. Anche grazie a loro siamo riusciti a costruire negli anni un gruppo competitivo", ha aggiunto Nunziata che nel 2017 ha cominciato a guidare la nazionale Under 17, per poi passare alle selezioni U.18, U.19 e U.20, con la quale è arrivato al secondo posto nel Mondiale. Ora, grazie al lavoro di crescita umana e tecnica portato avanti con un gruppo abbastanza omogeneo, ha l'occasione di puntare al titolo continentale Under 21, che manca all'Italia dal 2004.