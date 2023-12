Luis Suarez si unisce a Messi all'Inter Miami

Luis Suarez ha firmato un contratto fino al 2024 con l'Inter Miami, raggiungendo così nel campionato Mls i suoi ex compagni del Barcellona, Leo Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba, con cui ha giocato dal 2014 al 2020. L'attaccante uruguaiano sostituisce il venezuelano Josef Martinez. "Sono molto felice ed emozionato di iniziare questa nuova sfida con l'Inter Miami. Non vedo l'ora di iniziare e sono pronto a lavorare per vincere il maggior numero di titoli con il club", ha dichiarato Suarez. "Spero di riunirmi a vecchi amici e giocatori. Allo stesso tempo, non vedo l'ora di conoscere nuovi compagni e allenatori".