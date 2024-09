LV Cup: Doppio cambio tra i 'cyclors' per Luna Rossa

Luna Rossa è pronta a sfidare Ineos Britannia nella finale della Louis Vuitton Cup, serie al meglio delle 13 regate (passa il turno chi ne vince sette) con l'obiettivo di conquistare il trofeo e guadagnarsi il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America's Cup. La prima regata è in programma oggi alle 14, intanto i due skipper Max Sirena e Ben Ainslie hanno comunicato la composizione dei rispettivi equipaggi. Per ciò che riguarda Luna Rossa, James Spithill e Francesco Bruni saranno i timonieri, supportati dai trimmer Andrea Tesei e Umberto Molineris. Tra i 'cyclors' è previsto il doppio cambio: Bruno Rosetti ed Enrico Voltolini disputeranno entrambe le regate, mentre Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia saranno impegnati soltanto nella prima, e Luca Kirwan (figlio di John, ex ct dell'Italia del rugby) e Paolo Simion subentreranno per la seconda.