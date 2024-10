Malagò, non ci sono parole di fronte alla tragedia di Lorenzi

"Non esistono parole adeguate davanti a questa tragedia. Ci uniamo al profondo cordoglio della famiglia, insieme alla FISI e al Centro Sportivo Esercito, esprimendo la vicinanza di tutto lo sport italiano per la scomparsa di Matilde, con l'intento di tenerne vivo il ricordo e l'esempio promosso con il suo talento e la sua passione per lo sci". Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, sulla tragica scomparsa di Matilde Lorenzi, promessa dello sci azzurro, venuta a mancare ad appena 19 anni.