Marc Marquez domina le prime prove libere del GP d'Argentina MotoGp

E' firmata Marc Marquez la miglior prestazione delle prime prove libere del Gran Premio d'Argentina classe MotoGp. Lo spagnolo della Ducati ufficiale in 1'39''794 ha preceduto Johanan Zarco su Lcr Honda (+0''026) e il fratello Alex Marquez su Team Gresini (+0''271). Poi Morbidelli, Miller e Marini. Lontanissima l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia solo sedicesimo (+1''351). Ancora assente il campione del mondo Jorge Martin (Aprilia), che ieri è intervenuto in conferenza per annunciare il forfait anche per il prossimo GP ad Austin. Alle 19 le pre-qualifiche che decreteranno i primi dieci piloti qualificati al Q2 del sabato.