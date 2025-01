Marc Marquez entusiasta per la nuova stagione MotoGP con Ducati

"Ho tanta esperienza nella MotoGP. Ho lottato tanto contro la Ducati, ma per me un privilegio essere ora in Ducati". Lo ha detto Marc Marquez, pilota spagnolo vincitore di sei titoli mondiali nella classe regina, incontrando i giornalisti in occasione dell'evento "Campioni in pista" a Madonna di Campiglio.

Sulla nuova stagione lo spagnolo ha affermato: "Sono davvero felice di indossare i colori ufficiali del Ducati Lenovo Team. È emozionante essere qui a Madonna di Campiglio per iniziare una nuova stagione della MotoGP che segna l'inizio di quella che considero la sfida più importante della mia carriera".

"Adesso - ha aggiunto Marquez - non vedo l'ora di proseguire il lavoro iniziato nei test di Montmeló lo scorso novembre e di tornare in sella alla moto a Sepang e poi a Buriram. Il mio primo obiettivo a breve termine è divertirmi alla guida, perché so che se ci riesco tutto il resto arriverà. Come ho detto tante volte - ha concluso - quando sei un pilota di una squadra ufficiale, l'obiettivo finale non può che essere quello di essere competitivi in ogni gara, conquistare podi e vittorie e provare a lottare per il Campionato".