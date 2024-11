Marotta, Var si può migliorare ma con Napoli rigore ineccepibile

"A mio giudizio era un rigore ineccepibile". Così Beppe Marotta, presidente dell'Inter, torna oggi sull'episodio tanto discusso, in particolare da Antonio Conte, il contatto tra Anguissa e Dumfries nella sfida al vertice di domenica scorsa. L'intervento del numero 1 nerazzurro a Cuccaro Monferrato (Alessandria) dove ha ricevuto il Premio Nils Liedholm 2024. "Conte è una persona intelligente, un grande comunicatore e sicuramente avrà il suo obiettivo quando parla - ha detto Marotta - ma l'arbitro era ben vicino all'azione, c'è stato il contatto fisico e il piede (di Dumfries, ndr) è stato spostato. Poi, se vogliamo dibattere su come migliorare l'utilizzo del Var in termini di protocollo, questo fa parte di un dibattito costruttivo che va fatto all'interno del sistema calcistico, ma certamente - ha aggiunto Marotta - la centralità dell'arbitro deve sempre essere prioritaria".