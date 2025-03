Martina Centofanti denuncia il cambio improvviso di allenatrice delle Farfalle

"Vorremmo mettervi al corrente del fatto che oggi senza alcun preavviso da parte di nessun membro della Federazione, alcun consigliere ne sopratutto rappresentante degli atleti, siamo venute a conoscenza del fatto che da domani la nostra allenatrice non ci allenerà più, a una settimana dalla partenza per la prima uscita internazionale con la nuova squadra". A dirlo è la nuova capitana della Farfalle, Martina Centofanti, su Instagram. "Inoltre il presidente (della federginnastica, ndr) neoeletto non ha avuto la premura e l'interesse di presentarsi alla nuova squadra nonostante abbia avuto diverse opportunità per farlo", ha aggiunto. Centofanti poi ha concluso: "Oltre tutto questo, rimane il fatto che oggi pomeriggio noi non ci siamo allenate e che da domani la squadra non avrà più la sua allenatrice. Ci ritroviamo dopo 3 anni in una situazione ancora più destabilizzante e deleteria per noi atlete e per la programmazione sportiva dell'intera squadra nazionale. Tutto questo ovviamente avrà grandi ripercussioni sul lavoro, sullo stato emotivo di ognuna di noi e sul "benessere" che è appena venuto mancare".