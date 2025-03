Masters 1000 Miami: Sinner assente, Berrettini e Musetti pronti al debutto

Assente per squalifica Jannik Sinner, detentore del trofeo, si é svolto il sorteggio del Masters 1000 di Miami. Con le qualificazioni ancora in corso, sono otto gli italiani nel tabellone. Non ci sarà Luca Nardi, sconfitto in due set (6-3, 7-6) nel primo turno delle qualificazioni dal francese Terence Atmane (n.180 Atp).

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti in quanto teste di serie entreranno in scena direttamente al secondo turno: il romano debutterà contro un giapponese, Kei Nishikori o Yoshihito Nishioka. Potrebbe poi affrontare al terzo turno Andrey Rublev. Musetti invece esordirà contro Thiago Seyboth Wild o Quentin Halys e potrebbe poi incrociare al terzo turno Felix Auger-Aliassime.

Matteo Arnaldi è l'unico azzurro nel primo quarto del tabellone, presidiato da Alexander Zverev. Al primo turno lo attende il cinese Yibing Wu. Al terzo turno, poi, potrebbe esserci Holger Rune. Lorenzo Sonego parte contro l'argentino Mariano Navone nel match che definisce l'avversario al secondo turno di Taylor Fritz.

Flavio Cobolli al primo turno sfida Nicolas Jarry nel match che stabilirà il rivale al secondo di Denis Shapovalov. Al terzo turno, poi, possibile scontro con Fritz (o derby con Sonego). Luciano Darderi a Miami punta alla prima vittoria, contro lo spagnolo Pedro Martinez. Quindi potrebbe trovare sulla propria strada Hubert Hurkacz.

Mattia Bellucci debutterà nel main draw, ma dovrà aspettare per conoscere il suo avversario: affronta infatti un qualificato. A Federico Cinà è stata assegnata una wild card.

Nel tabellone femminile ci sono tre italiane: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Paolini, in campo dal secondo turno, attende la vincente del match tra la slovacca Rebecca Sramkova ed una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Cocciaretto affronta al primo turno la rumena Sorana Cirstea, Bronzetti, è stata sorteggiata contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro.