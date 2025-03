Simone Fabbri: "Italia competitiva nel Downhill, crescita continua nell'Enduro"

"Abbiamo una 'squadra solida, ora puntiamo a crescere". Parola di Simone Fabbri, ct della Nazionale Italiana di Downhill dal 2021 e degli azzurri dell'Enduro dal 2024. "Qual è il livello attuale dell'Italia nel Downhill? Il nostro gruppo è competitivo e tra i migliori, con un forte spirito di squadra, sia in pista che fuori. Abbiamo ottenuto risultati importanti, come le medaglie conquistate dai nostri atleti. La vittoria di Eleonora Farina agli Europei 2023 una delle maggiori soddisfazioni".

Recentemente confermato dal Consiglio Federale, ha lavorato in questi anni per consolidare il movimento, portando gli atleti italiani a competere stabilmente ai massimi livelli internazionali. "La Francia resta il punto di riferimento, ma noi siamo subito dietro e pronti a competere ai massimi livelli. L'unico aspetto che ci separa è il numero di biker che quelle nazioni riescono a produrre, ma anche in Italia stiamo assistendo a una crescita, soprattutto tra i più giovani".

Poi Fabbri parla della situazione del gruppo Enduro e degli obiettivi a breve termine: "Sta evolvendo con buoni risultati, a partire dall'argento di Andrea Garibbo ai Mondiali di Canazei nel 2023. E' una disciplina emergente, e l'anno scorso è stata la prima edizione del Mondiale UCI, un segnale importante per il futuro. I giovani talenti che stiamo formando possono affermarsi grazie alla loro capacità di adattarsi a più discipline. Il nostro obiettivo è costruire una squadra solida, capace di competere con le altre nazioni leader, sfruttando anche la multidisciplinarietà che può fare la differenza in una realtà in crescita come questa".