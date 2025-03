Mattia Zaccagni: "Lazio pronta per il rush finale in campionato ed Europa"

"Abbiamo ricaricato le batterie e siamo carichi per il rush finale. Siamo ancora vivi in Europa, possiamo giocarci le nostre carte in campionato; siamo contenti del percorso fatto, adesso mancano partite che per noi saranno come finali". Così Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, a margine della presentazione del 4° Trofeo Ignazio Scardina nel quale ha ricevuto il premio, parla degli obiettivi biancocelesti in questo finale di campionato.

Poi un pensiero su Patric, con lo spagnolo che ha deciso di sottoporsi all'intervento chirurgico alla caviglia: "Ha preso la decisione migliore, ora ci darà una mano fuori dal campo. Ha sofferto tanto per questo infortunio, sapeva che non riusciva a dare il proprio apporto alla squadra. Ha provato la terapia conservativa, ma il dolore non gli permetteva di aiutarci".

Infine un pensiero sulla Nazionale di Luciano Spalletti: "Per me è' sempre un orgoglio vestire quella maglia, sono contento di poter dare il mio contributo alla causa azzurra. Siamo contenti della reazione avuta nel secondo tempo con la Germania, peccato non essere riusciti a passare il turno, ma adesso ci concentriamo sulle qualificazioni mondiali", conclude.