Lipsia esonera Marco Rose dopo sconfitta contro Moenchengladbach

Il Lipsia ha esonerato l'allenatore Marco Rose, e tutto il suo staff, all'indomani della sconfitta per 1-0 subita a Moenchengladbach, col Borussia che ha così superato l'RB nella classifica di Bundesliga portandosi al quinto posto a sette partite dalla fine della stagione. L'allenatore 48enne, che da giocatore ha militato nel Salisburgo in Austria e nei due Borussia di Bundesliga, era arrivato al Lipsia nel settembre 2022 e il suo contratto sarebbe scaduto nel giugno 2026. Il club ha detto che il nome del successore di Rose fino alla fine della stagione sarà annunciato "presto".

L'obiettivo del Lipsia è ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, ma la sconfitta a Moenchengladbach ha relegato la squadra al sesto posto e ridotto così le possibilità di raggiungerlo, anche perchè quella di ieri è stata la sesta trasferta consecutiva senza vittorie. "Abbiamo creduto a lungo nel lavoro di Marco e del suo team e abbiamo provato a fare tutto il possibile per ottenere insieme una svolta - ha affermato il ds, Marcel Schaefer -, tuttavia, data la situazione e la mancanza di risultati, siamo convinti che serve un nuovo slancio per le partite rimanenti per raggiungere i nostri obiettivi".