Mattias Skjelmose trionfa all'Amstel Gold Race battendo Pogacar ed Evenepoel

"Puntavo ad un posto sul podio, mi sarei accontentato, non posso credere di avere vinto". Così Mattias Skjelmose, ancora incredulo di aver battuto Tadej Pogacar e Remco Evenepoel nella volata decisiva della Amstel Gold Race. "Ero al limite, sono stato a ruota di Remco, non credevo di poter fare una cosa del genere. Nella volata - ha spiegato - Evenepoel è partito giusto, il vento veniva da sinistra, si è spostato Tadej, ho provato a seguirlo e alla fine non so cosa sia successo. Non ci potevo credere, per me significa tantissimo".

Il danese di 24 anni, miglior giovane alla Vuelta 2024 e vincitore del Giro di Svizzera 2023, ha poi dedicato la vittoria al nonno, scomparso da poco, commuovendosi al pensiero.