Max Verstappen conquista la pole del GP del Giappone con record a Suzuka

Max Verstappen (Red Bull) ha ottenuto a sorpresa la pole del GP del Giappone, terza prova del mondiale di Formula 1. Al suo fianco partirà in prima fila la McLaren di Lando Norris. Le Ferrari: quarto Leclerc, ottavo Hamilton. Per Verstappen é la quarta pole consecutiva a Suzuka, la 41ma in carriera. Con il tempo di 1'26"983 l'olandese ha stabilito anche il record della pista. Terzo tempo per l'altra McLaren di Oscar Piastri. In terza fila le Mercedes, con George Russel davanti a Kimi Antonelli.