Max Verstappen conquista la pole in Giappone: "Molto difficile ma gratificante"

L'ultima pole di Max Verstappen risaliva all'Austria nel 2024 (ma lui corregge subito l'intervistatore: "l'avevo ottenuta anche in Qatar, ma me l'hanno stupidamente tolta"). Il campione del mondo, parlando a Sky Sport, ha ammesso che ripetersi in Giappone "è stato molto difficile, soprattutto mettere insieme il giro giusto, ma anche altrettanto bello. Non é ancora la macchina che vorrei - ha aggiunto il pilota Red Bull - ma l'ultimo giro ha pagato tanto. Se ho battuto la miglior macchina? Sì, io so di cosa sono capace. Appena ci avviciniamo alla McLaren so di poter fare la differenza", ha concluso senza falsa modestia.