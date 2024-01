Mazzarri, spero Napoli cambi rotta

In questo nuovo anno, il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha espresso il desiderio che la squadra inverta la rotta. Alla vigilia della sfida in casa del Torino, ha dichiarato: "Napoli è casa mia, tutti mi vogliono bene qui, ma non sono riuscito a fare quello che ho fatto in passato. Mi sento in debito con i napoletani, mi dispiace e spero di svoltare presto. Ora subiamo meno palle gol, contro il Monza siamo arrivati davanti al portiere 5-6 volte, ma il pareggio con i lombardi ha cambiato i giudizi su di noi e dobbiamo accettarlo".