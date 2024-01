Medvedev omaggia Sinner "te lo sei meritato,vincerai altri slam"

"Prima di tutto mi voglio complimentare con Jannik: sei cresciuto molto, hai lottato e stai vincendo tanti tornei. Te lo sei meritato. Sono certo che non sarà la tua ultima finale slam ma io cercherò di vincere la prossima sfida, visto che con te ho perso le ultime tre". Così Daniil Medvedev dopo la sconfitta con l'azzurro Sinner nella finale dell'Australian Open. "Ringrazio il mio team che mi ha incoraggiato e sostenuto. Purtroppo non ce l'ho fatta ma cercherò di riuscirci la prossima volta - ha proseguito -. E' doloroso perdere in finale, anche se è meglio che perdere prima.... Io voglio sempre vincere. Dovrò lottare ancora di più ma sono orgoglioso di quello che ho fatto e la prossima volta metterà ancora tutto, ma di più".