Mercedes rinnova il contratto del direttore tecnico Allison

La Mercedes prosegue nel suo impegno per il futuro in Formula 1, proteggendo i suoi pilastri. Dopo il rinnovo del contratto del team principal Toto Wolff, che ha confermato la sua permanenza ai vertici della scuderia, oggi è stato il turno del direttore tecnico James Allison, ex membro della Ferrari, che ha ufficializzato un'estensione del suo accordo con il team di Brackley. Nel comunicare l'accordo, la Mercedes non ha specificato una data di scadenza, ma ha precisato che si tratta di un'estensione a lungo termine. Inoltre, è stato sottolineato che Allison e il team anglo-tedesco affronteranno insieme la nuova era regolamentare del Circus, che avrà inizio nella stagione 2026.