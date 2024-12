Mezzaroma 'rispetto insito nei valori fondanti dello sport'

"Alleniamoci al rispetto è un progetto fortemente voluto dai ministri Abodi e Valditara, per quanto riguarda noi si inserisce in altre iniziative che stiamo mettendo a terra. Cerchiamo di intervenire su tutto il ciclo di studi dei ragazzi e con questo progetto si prevederanno dei corsi gratuiti negli istituti superiori in collaborazione con le federazioni che saranno focalizzati sugli sport da combattimento, prevedendo anche una serie di incontri formativi con alunni, insegnanti e famiglie". Lo ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, in occasione della presentazione del progetto "Alleniamoci al rispetto". "Il rispetto è insito nei valori fondanti dello sport che è un driver fondamentale - ha aggiunto -. Il ruolo di atleti ed ex atleti è fondamentale perché l'esempio e le storie vissute sono il messaggio e la testimonianza migliore".