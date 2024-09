Milan: Fonseca 'out Morata e Jovic, ci sono Okafor e Camarda'

"Finchè non sarà ufficiale non parlerò di Abraham. Domani non c'è Morata e non c'è neanche Jovic perché ha la lombalgia, abbiamo Okafor e Camarda": il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida contro la Lazio, annuncia il forfait di Jovic ed evita di entrare nel merito del mercato, ormai all'ultima giornata, e quindi della possibile convocazione di Abraham, dell'eventuale cessione di Bennacer e dell'ingaggio di Rabiot svincolato. La sintonia con il club per acquisti e cessioni: "Siamo in contatto tutti i giorni e parliamo di tutto. Poi è ovvio: ci sono cose che non posso decidere. Ma il rapporto è al meglio possibile. Dico che sono molto soddisfatto del lavoro della società nell'opera di rinforzo della squadra".