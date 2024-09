Milan: Gabbia, diamo seguito a un derby così sarà importante

"È stata una cosa importante quella di vincere la partita con l'Inter l'altro giorno, ma abbiamo la lucidità per capire che vale comunque tre punti. Per far sì che questa partita possa essere importante per noi, dobbiamo comunque dare un seguito": lo dice Matteo Gabbia, eroe milanista del derby, durante un evento organizzato al Flagship Store rossonero. "Lo spirito non è cambiato, l'ho detto anche dopo la partita: abbiamo sempre lavorato bene - assicura il difensore - dando il massimo. Questo è quello che dobbiamo fare. Vogliamo che la stagione vada nel miglior modo possibile ma dipende da noi".