Milano-Cortina: la carica dei volontari, Sinner è il n.1

La prima Olimpiade di Jannik Sinner sarà quella di Milano-Cortina 2026: il tennista azzurro, che d'altra parte ha un passato da promettente sciatore ed è un appassionato di sport invernali, sarà il primo dei 20 mila volontari per l'organizzazione della manifestazione. Lo apprende l'ANSA. Il programma dei volontari, da tempo come richiesto dal Cio una delle eredità più importanti dei Giochi, sarà presentato domani ufficialmente dal comitato organizzatore: Sinner sarà anche ambassador, a conferma di quell'attaccamento al movimento dello sport nazionale già manifestato anche da 'tifoso' per i suoi compagni di squadra in coppa Davis.