Milano-Cortina: sopralluogo pista bob, parere positivo del Cio

Parere positivo del Cio dopo il sopralluogo sul cantiere della pista da bob a Cortina. Il sopralluogo ha visto nel gruppo, oltre al Cio, anche le Federazioni internazionali, la Fondazione Milano Cortina e il Comune di Cortina, alla storica pista 'Eugenio Monti' a Cortina d'Ampezzo che ospiterà le gare di bob, slittino e skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È in corso la riqualificazione della pista di 1650 metri, che segue parzialmente il tracciato storico con 16 curve e inserimento dell'opera nel paesaggio con materiali e tecniche sostenibili per un'area totale di 7 ettari. Ad oggi il getto del tratto di pista su cui insiste la curva Sento è stato completato. "Il cronoprogramma dei lavori - ha detto Fabio Saldini, Commissario di Governo e ad di Sinico - rispetta le tempistiche, la produzione e gli obiettivi strategici che porteranno la pista alla pre-omologazione di marzo 2025 e al suo utilizzo in vista dei Giochi 2026. La costruzione ha rispettato le tappe principali e continua a progredire secondo i tempi stabiliti". "In questi ultimi mesi - ha aggiunto il sindaco di Cortina d'Ampezzo, Gianluca Lorenzi - abbiamo visto una notevole accelerazione dei lavori, con i cantieri ormai a pieno regime. È stato particolarmente gratificante constatare che anche le Federazioni internazionali di bob, skeleton e slittino hanno espresso il loro apprezzamento per l'avanzamento del progetto e la qualità dell'esecuzione". "Siamo sicuri che la pista sarà pronta nei modi e nei tempi previsti e soprattutto con la qualità necessaria alla sicurezza degli atleti" ha detto infine Ivo Ferriani, Presidente della Federazione internazionale Bob e skeleton e Membro Cio.