Momo Salah nella bufera: polemiche per la foto di Natale su Instagram

Di lui la Bbc ha detto che 'Momo' Salah, con i suoi gol e le sue giocate, dà un maggiore contributo all'integrazione delle comunità musulmane rispetto a tanti politici. Come esempio l'Emittente ha citato il coro dei tifosi del Liverpool che risuona spesso ad Anfield ("if he scores another two, then I'll be muslim too", ovvero "se ne segna altri due, diventerò musulmano anch'io"). Però in queste ore Salah è nell'occhio del ciclone a causa dei commenti dei suoi fans e ammiratori di religione musulmana provocati dal fatto che anche quest'anno, come nel 2023, il calciatore ha postato su Instagram la foto di se stesso e della sua famiglia, la moglie Magi e le figlie Makka e Kayan, la sera della Vigilia accanto all'albero di Natale.

La storia è stata evidenziata dal 'Daily Mail', che ricorda come le persone di religione musulmana non celebrano tradizionalmente il Natale, ma alcuni partecipano ai festeggiamenti che si svolgono durante la festività cristiana. Come ha fatto Salah postando la foto che scatenato le polemiche fra i suoi 63,7 milioni di followers. "Mi hai deluso, fratello", ha scritto un utente su Instagram, mentre un altro gli intima: "Cancellala subito", e un terzo commenta che "A questo punto sono solo deluso da te, fratello". E ancora: "Noi musulmani ti guardiamo con ammirazione e tu ci ricambi così", frase accompagnata da tre emoji di pianto.

C'è anche chi, sempre via social, è intervenuto in difesa di Salah, con un tifoso che ha scritto: "Buon Natale Mo. Ignora tutti questi idioti. Spero che tu e la tua famiglia passiate delle meritate vacanze". Un altro ha scritto: "In quella che è diventata una tradizione annuale il giorno di Natale, leggo e mi godo i commenti sul post per un'ora. Non delude mai". Ma la maggioranza è contro l'ex attaccante della Roma, come chi ha sottolineato che "Nonostante tutti gli avvertimenti, sei andato avanti e hai postato questa tua posa vergognosa. Che Allah ti protegga fino alla fine. D'ora in poi, non ti seguirò più su tutte le piattaforme e ti bloccherò. Sei vergognoso. Smetterò anche di guardare le partite del Liverpool, per sempre". Un altro tifoso deluso si è spinto fino a fare una previsione: "Ricorda le mie parole: non segnerai alcun gol fino alla fine della stagione, per aver mancato di rispetto al nostro amato Profeta e all'intera comunità musulmana".

Insomma, il post di auguri natalizi di Salah ha provocato una reazione furiosa da parte di alcuni dei suoi seguaci musulmani. Ma l'egiziano, musulmano praticamente che poggia la fronte a terra e ringrazia Allah dopo i gol e va in pellegrinaggio a La Mecca, non dà segno di preoccuparsene e continuerà negli anni a venire quella che è diventata una tradizione per lui e la sua famiglia. Intanto, per la gioia dei supporter del Liverpool, il n.11 dei Reds è in forma smagliante avendo segnato 15 gol e servito 11 assist finora, il che significa che è in testa alla corsa per la Scarpa d'oro. Unico neo di questa finora magnifica stagione, è che non ha ancora discusso con la società il rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno 2025.