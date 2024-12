Mondiali 2034: Abodi, lo sport è un'opportunità di apertura

"Io penso che, comunque, nei luoghi dove c'è margine di miglioramento bisogna andare. E un evento sportivo, per quanto possano esserci legittimamente e democraticamente delle critiche e dei rllievi, è un'opportunità di apertura, di dialogo, di diplomazia e, secondo me, induce anche a velocizzare i processi di crescita. Mi auguro che valga in tutti i luoghi dove la libertà è limitata, dove la democrazia non è alla sua massima espressione. Anche noi abbiamo margini di miglioramento". Così, a margine della presentazione degli Special Olympics World Winter Games Turin 2025, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, interpellato a proposto dell'assegnazione dei Mondiali 2034 all'Arabia Saudita.