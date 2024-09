Mondiali ciclismo: da Ganna a Longo Borghini, scelti gli azzurri

A pochi giorni dall'inizio dei Mondiali di ciclismo su strada, in programma a Zurigo dal 21 al 29 settembre, sono stati scelti gli azzurri che prenderanno parte alle gare, che prevedono contemporaneità delle prove di ciclismo e paraciclismo. La prima gara in programma è infatti il Team Relay paralimpico del 21 settembre. Il giorno successivo, domenica, si svolgeranno le cronometro elite, uomini e donne. L'Italia potrà contare sul ritorno di Filippo Ganna e sul neo campione europeo Edoardo Affini, per le donne saranno in gara Vittoria Guazzini e Gaia Masetti. Per quanto la prova in linea donne elite, in programma sabato 28 settembre, torna in maglia azzurra, a distanza di un mese dalle Olimpiadi, Elisa Longo Borghini su un percorso impegnativo: 154,1 km per 2384 metri di dislivello complessivo. Come è tradizione, l'ultimo giorno sarà dedicato alla prova uomini elite. Il Ct, Daniele Bennati, punta su una formazione ricca di giovani e con ben sei atleti alla prima esperienza: Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Marco Frigo, Lorenzo Rota, Antonio Tiberi, Diego Ulissi, Edoardo Zambanini e Filippo Zana Lo scorso anno, a Glasgow, l'Italia vinse un oro, con Lorenzo Milesi, un argento, con Filippo Ganna, e un bronzo, con Federica Venturelli, nelle crono. Cospicuo il bottino di medaglie per quanto riguarda il paraciclismo: 5 ori, 2 argenti e 8 bronzi.