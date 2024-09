Mondiali Ciclismo:Pogacar, Remco?non credo a sua fuga da lontano

"Evenepoel ha fatto un'eccellente cronometro e ha fatto bella figura. È rimasto calmo, soprattutto dopo la partenza, considerando che non aveva più il misuratore di watt. Ma domenica il percorso sarà diverso e non mi aspetto una fuga da lontano da parte di Remco". Tadej Pogacar, da Zurigo, parla anche dell'altro favorito del Mondiale in linea di domenica, il fenomeno belga che campione del mondo è già stato nel 2022, quando ha vinto in Australia, e queta'nno ha conquista la maglia iridata nella cromometro, dopo aver vinto la stessa prova, e anche quella in linea, all'Olimpiade di Parigi. Dopo aver ribadito che "la maglia iridata è il mio sogno più grande", Pogar spiega come potrebbe essere la corsa: "sul percorso ci saranno molte salite e questo rende tutto più complicato. Non sono molto lunghe, ma non c'è nemmeno una lunga discesa. Quindi sarà difficile recuperare completamente - continua -. Saranno possibili diversi scenari. La differenza probabilmente la farà la distanza, il percorso e la strategia adottata dalle altre squadre". Il campione in carica Mathieu Van der Poel, sempre in prima linea nelle corse di un giorno, può ripetersi? "Mathieu è in forma - risponde Pogacar - e con quella maglia ha ottenuto delle vittorie fantastiche. Domenica però per lui sarà una gara più difficile a causa delle salite. Ho sentito che ha perso un chilo e mezzo, magari si sta preparando appositamente per il Mondiale. Lo terremo sicuramente d'occhio".