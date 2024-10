Mondiali pista: 21 azzurri convocati per Ballerup

Sono 21 gli azzurri convocati per i Campionati del mondo di ciclismo su pista in programma a Ballerup, piccolo centro vicino a Copenhagen, da mercoledì a domenica prossimi. Tra loro ci sono i medagliati di Parigi Vittoria Guazzini, Simone e Chiara Consonni, Jonathan Milan, Francesco Lamon, Elia Viviani e il campione europeo del chilometro Matteo Bianchi, ma in una stagione lunga ed impegnativa il Ct, Marco Villa, ha voluto inserire diversi giovani, anche per gettare le basi per Los Angeles 2028. Tra le donne, assente Elisa Balsamo, spicca la presenza delle campionesse olimpiche Guazzini e Consonni. Insieme a Paternoster, Fidanza, Alzini e alla giovane Venturelli formano il gruppo endurance. Nelle gare veloci Miriam Vece cercherà di riscattare un'olimpiade che non l'ha soddisfatta appieno. Tra gli uomini mancherà Filippo Ganna, campione del mondo in carica nell'inseguimento individuale. Oltre ai campioni di Tokyo (Milan, Lamon, Consonni), al plurimedagliato Viviani e al veterano Scartezzini, ci sono Boscaro, Favero, Galli e Manlio Moro. Per quanto riguarda la velocità, il campione europeo Bianchi e il bronzo europeo nel keirin Stefano Moro guidano un gruppo di giovanissimi che sta limando il gap con i migliori comprendente Minuta, Predomo e Napolitano. Lo scorso anno, ai Mondiali di Glasgow, l'Italia conquistò la medaglia d'oro nell'inseguimento individuale con Ganna, il bronzo con Milan, l'argento nell'inseguimento a squadre maschile e il bronzo con Viviani.