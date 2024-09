Monza: Nesta, per come si era messa c'è rammarico

"Sono contento della prestazione perché i ragazzi si impegnano. Se mi avessero detto del pari prima della partita avrei firmato, poi per come si era messa c'è un po' di rammarico. Vedo la squadra in miglioramento, sono fiducioso". Lo ha detto il tecnico del Monza Alessandro Nesta, intervistato da Dazn dopo il pareggio contro l'Inter. "Avevamo preparato la partita con un baricentro più alto; dovevamo coprire lavorando bene nelle zone in cui l'Inter è forte. A tratti abbiamo anche giocato, buonissimo risultato. Ho visto il gol dell'Inter, un po' casuale. Se il cross di Carlos non viene deviato, la palla non arriva a Dumfries".